У "Барселони", яка зазнає фінансового краху, з'явився шанс підписати одного з найдорожчих футболістів світу

"Барселона" цікавиться форвардом дортмундської "Боруссії" Ерлінгом Голандом, незважаючи на фінансові проблеми.

Кілька днів тому генеральний директор клубу Ферран Ревертер заявив, що "Барса" може підписати контракт з норвезькою зіркою наступного літа.

Апріорі варіанти клубу укласти угоду самостійно мінімальні, але "Барселона" отримала пропозиції від декількох інвестиційних фондів, готових співфінансувати підписання норвежця, повідомляє sport.es.

При цьому фонди вже вивчили цю операцію і вважають її життєздатною і навіть вигідною, зазначає видання.

За відомостями джерела, керівництво "Барселони" всерйоз розглядає перспективу придбання форварда в кредит. Президент клубу Жоан Лапорта вже зустрічався з представниками Ерлінга для обговорення потенційного співробітництва.

Нагадаємо, ЗМІ також пов'язують Голанда з "Парі Сен-Жерменом", "Баварією", "Ювентусом", "Челсі", двома манчестерськими клубами і мадридським "Реалом".

Наступного літа в контракті Голанда з "Боруссією" набуде чинності пункт про відступні. Вони складуть € 75 млн. І перегони виграє клуб, який запропонує Ерлінгу найпривабливіший особистий контракт.

Нагадаємо, в серпні стали відомі вимоги агента Голанда Міни Райоли до можливого трансферу гравця в інший клуб.

Райола хоче, щоб 21-річний футболіст збірної Норвегії заробляв у новому клубі € 50 млн на рік, а розмір комісійних для самого агента повинен скласти € 40 млн.