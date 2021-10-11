Українка Мотричко стала чемпіонкою Європи з шашок

В італійському місті К'янчано-Терме відбувся Чемпіонат Європи з шашок.

Українка Вікторія Мотричко завоювала "золото" у швидкій програмі, повідомляє xsport.ua.

Також Мотричко разом з Ольгою Балтажі виграла "срібло" в командній першості з рапіду.

Зазначимо, що Вікторія протягом декількох років очолює рейтинг FMJD в бліц/швидкі.

У чоловіків на третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся українець Юрій Анікєєв.

Також другими стали і чоловіки. Склад команди: Юрій Анікєєв, Артем Іванов і Іван Антоненко.

Раніше чоловіча збірна України завоювала золоті медалі на Командному чемпіонаті світу-2021 з шашок-64 у форматі швидкої гри.