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Українка Мотричко стала чемпіонкою Європи з шашок

Вікторія завоювала "золото" у швидкій програмі.

Українка Мотричко стала чемпіонкою Європи з шашок
Вікторія Мотричко
Фото: Facebook

В італійському місті К'янчано-Терме відбувся Чемпіонат Європи з шашок.

Українка Вікторія Мотричко завоювала "золото" у швидкій програмі, повідомляє xsport.ua.

Також Мотричко разом з Ольгою Балтажі виграла "срібло" в командній першості з рапіду.

Зазначимо, що Вікторія протягом декількох років очолює рейтинг FMJD в бліц/швидкі.

У чоловіків на третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся українець Юрій Анікєєв.

Також другими стали і чоловіки. Склад команди: Юрій Анікєєв, Артем Іванов і Іван Антоненко.

Раніше чоловіча збірна України завоювала золоті медалі на Командному чемпіонаті світу-2021 з шашок-64 у форматі швидкої гри.

Григорій МухінГригорій Мухін
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