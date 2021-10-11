Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер

У ніч на неділю в Лас-Вегасі відбувся, судячи з усього, підсумковий акт трилогії Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер.

У поєдинку було зафіксовано чотири нокдауни (по два з кожного боку).

Перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув Ф'юрі, таким чином, британець зберіг пояс чемпіона в суперважкій вазі за версією WBC.

Тренер Вайлдера Малік Скотт розповів, які травми отримав американський суперважкоатлет у поєдинку.

"Після бою ми відразу ж звернулися до лікаря. Він розсік губу, зламав руку, а також пошкодив палець і кісточку, щось таке. Але життя триває", - заявив Скотт в інтерв'ю Es News.

"Я дійсно не хочу, щоб Вайлдер деякий час навіть говорив про бокс. Йому потрібно відпочити. Після реваншу з Ф'юрі він був схвильований і постійно тренувався, а потім суд, який також тримав його в напрузі.

Він ніколи не відпочивав, тому заслужив хорошу відпустку. Моє завдання - подбати про свого підопічного. Я хочу, щоб він зробив невелику перерву", - зазначив тренер.

Зазначимо, що Тайсон став потенційним суперником Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу.

Але для цього українцеві необхідно перемогти Ентоні Джошуа в матчі-реванші.

Highlights бою Ф'юрі - Вайлдер.