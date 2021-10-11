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Маліновський заявив, що готовий повернутися в збірну України

Півзахисник "Аталанти" має намір допомогти національній команді потрапити на ЧС-2022.

Маліновський заявив, що готовий повернутися в збірну України
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Завтра збірна України проведе визначальний у плані перспектив подальшої боротьби за потрапляння на Чемпіонат світу-2022 поєдинок.

У Львові підлеглі Олександра Петракова прийматимуть боснійців.

Напередодні цього матчу півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський дав інтерв'ю Eco Di Bergamo, в якому висловився про свій невиклик в збірну України.

"Роздули скандал на рівному місці. Минулого місяця в нас із тренером виникли розбіжності в баченні ситуації. Коли гравцям з "Шахтаря" і "Динамо" дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав дозвіл.

Я завжди готовий повернутися в збірну. Але не знаю, як буде далі - це вирішує тренер", - заявив Руслан.

Раніше про ситуацію з Маліновським також висловився в.о. головного тренера збірної України.

Григорій МухінГригорій Мухін
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