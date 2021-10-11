Маліновський заявив, що готовий повернутися в збірну України

Завтра збірна України проведе визначальний у плані перспектив подальшої боротьби за потрапляння на Чемпіонат світу-2022 поєдинок.
У Львові підлеглі Олександра Петракова прийматимуть боснійців.
Напередодні цього матчу півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський дав інтерв'ю Eco Di Bergamo, в якому висловився про свій невиклик в збірну України.
"Роздули скандал на рівному місці. Минулого місяця в нас із тренером виникли розбіжності в баченні ситуації. Коли гравцям з "Шахтаря" і "Динамо" дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав дозвіл.
Я завжди готовий повернутися в збірну. Але не знаю, як буде далі - це вирішує тренер", - заявив Руслан.
Раніше про ситуацію з Маліновським також висловився в.о. головного тренера збірної України.