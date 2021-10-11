Пятов у ювілейному матчі за збірну встановив рекорд національної команди

Збірна України здобула життєво важливу перемогу над Фінляндією (2:1) у рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022.

Одним із кращих на полі стадіону "Олімпійський" у Гельсінкі у складі гостей був голкіпер Андрій Пятов.

Таким чином, голкіпер "Шахтаря" став найстаршим футболістом в історії збірної України. Він зіграв проти фінів у віці 37 років і 103 днів. Попередній рекорд належав Анатолію Тимощуку (37 років і 83 дні).

Крім того, для Андрія цей матч став сотим у футболці національної команди, і за цим показником Пятов зрівнявся з Русланом Ротанем, з яким ділить четверту сходинку в рейтингу футболістів, які зіграли найбільшу кількість матчів за збірну.

Зазначимо, що лідирує в цьому рейтингу Тимощук - 144 матчі. За ним йдуть Андрій Шевченко (111) і Андрій Ярмоленко (102).

Нагадаємо, Пятов дебютував за збірну в серпні 2007 року в товариському матчі проти Узбекистану (2:1).