Лідер збірної Англії висловився про суддівство українки Монзуль у відбірковому матчі ЧС-2022

Гаррі Кейн вважає, що жінок-арбітрів потрібно частіше залучати до матчів чоловічих команд.

У рамках 7-го туру групи I європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 відбувся матч між збірними Андорри і Англії (0: 5).

Поєдинок в Андорра-ла-Велья на стадіоні "Естадо Насьональ" став історичним - його вперше для обох команд обслуговувала жінка-арбітр, українка Катерина Монзуль.

Сторони суддівством задоволені.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн, який у матчі участі не брав, висловився у своєму твіттері про роботу української судді.

"Уперше на матчі збірної Англії працювала жінка-арбітр. Цей випадок повинен стати першим з багатьох. Нам вдалося увійти в історію і зробити ще один крок до Чемпіонату світу", - написав гравець лондонського "Тоттенгема".