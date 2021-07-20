Монзуль довірили на Олімпіаді-2020 матч збірних Бразилії і Китаю

Українка працювати на матчі жіночих команд на груповому етапі.

Елітна українська арбітрка Катерина Монзуль розсудить матч жіночого футбольного турніру Олімпіади-2020 групи Е між збірними Бразилії та Китаю.

На лінії їй допомагатимуть співвітчизниця Марина Стрілецька, а також чешка Люсі Ратайова.

Четвертою стане авторитетна француженка Стефані Фраппар.

За систему VAR відповідатиме Гільєрмо Гуадра Фернандес з Іспанії.

Матч Бразилія - Китай відбудеться в стартовий день футбольного турніру на Олімпіаді, в середу, 21 липня. Початок об 11:00.

Фінал цього виду змагань відбудеться 6 серпня.