"Рух" планує проводити домашні матчі Української прем'єр-ліги за 500 км від Львова

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Керівництво "Руху" і "Динамо" домовилося про проведення домашніх матчів львівського клубу на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві, повідомляє пресслужба львів'ян.

Зазначимо, що "Рух" ініціював звернення до столичного клубу - і "Динамо" відповіло, що не заперечує.

"Рух" планував зробити домашнім стадіон "Україна" у Львові, але Українська асоціація футболу заборонила проводити на ньому матчі УПЛ. Згодом УАФ заборонила "Руху" проводити домашні матчі на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі. Відтак клуб погрожував знятися з чемпіонату.

У стартовому турі чемпіонату України команда Івана Федика зіграє 25 липня з "Металістом 1925" у Харкові.