Мессі встановив рекорд в Instagram

Капітан збірної Аргентини і "Барселони" Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю лайків під однією фотографією в Instagram серед спортсменів, повідомляє Marca.

Після перемоги La Albiceleste на Копа Америка-2021 Лео виклав фото із заповітним трофеєм.

"Яке прекрасне безумство! Це приголомшливо, спасибі тобі, Господи! Ми чемпіони! Вперед!", - написав Мессі.

За тиждень пост набрав більше 20,1 млн відміток "подобається". Це кращий результат в історії соцмережі.

Таким чином, Лео обійшов в своєрідному рейтингу свого колегу по амплуа Кріштіану Роналду - знімок португальця з легендарним Дієго Марадоною, опублікований після смерті аргентинця в листопаді минулого року, зібрав більше 19,8 млн лайків.