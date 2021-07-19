Росія зняла з Олімпіади-2020 парну четвірку веслярів через допінг

Федерація веслувального спорту Росії направила в Міжнародну федерацію гребного спорту (FISA) офіційне рішення про зняття команди четвірки парної з Олімпійських ігор-2020 у Токіо, повідомляє пресслужба FISA.

"Тренерська рада ФГСР глибоко проаналізувала результати тренувань двох можливих запасних у команді і дійшла до висновку, що рівень їхніх навичок не відповідає олімпійським стандартам", - сказано в документі.

Рішення пов'язане з усуненням веслярів Микити Моргачова і Павла Соріна через виявлення мельдонію в допінг-пробах. Їх мали замінити Олександр Матвєєв і Микита Єськін, проте керівництво збірної не задовольнив їхній рівень готовності.

Додамо, що FISA запропонувала Литовській федерації веслування зайняти цей слот.

Нагадаємо, що напередодні Олімпіади через порушення антидопінгових правил були відсторонені від змагань представники російської олімпійської збірної з плавання, чемпіони Європи Вероніка Андрусенко і Олександр Кудашев.