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Шестеро польських плавців достроково повертаються з Олімпіади через помилку чиновників

Керівництво Федерації плавання Польщі визнало свою помилку і публічно вибачилося.

Шестеро польських плавців достроково повертаються з Олімпіади через помилку чиновників
Фото: EPA/UPG

Шестеро польських плавців повертаються додому з Японії, де вони мали взяти участь у Олімпійських іграх-2020. Причиною стала помилка федерації плавання Польщі з підрахунком балів, необхідних для участі спортсменів у змаганнях.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Загалом 23 польські плавці раніше отримали у Варшаві акредитації для участі в Олімпіаді, але після прибуття до Токіо з’ясувалося, що через помилки з підрахунком необхідних балів шестеро спортсменів змушені будуть повернутися додому.

Федерація плавання Польщі вела переговори з Міжнародним олімпійським комітетом та Міжнародною федерацією плавання, аби попри помилки допустити польських плаців до Олімпіади. Утім, міжнародні організації на це не погодилися.

Керівництво Федерації плавання Польщі визнало свою помилку і публічно вибачилося.

Однак польські плавці, які беруть участь в Олімпіаді, у відкритому листі закликали голову Федерації плавання Польщі Павела Сломінського подати у відставку, не чекаючи до наступних виборів глави федерації.

Заступник міністра культури, національної спадщини і спорту Польщі Ярослав Селлін повідомив у понеділок, що міністерство очікує від федерації плавання пояснень з приводу цієї ситуації.

Польща делегувала для участі у Олімпіаді в Токіо 211 спортсменів, зокрема 17 плавців.

Нагадаємо, Федерація веслувального спорту Росії вирішила зняти команду парної четвірки з Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Рішення пов'язане з усуненням двох російських спортсменів через виявлення мельдонію в допінг-пробах.

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