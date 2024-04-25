На війні з Росією загинув головний сержант бригади “Хартія” Олександр “Капа” Ющенко

З квітня 2023 року Олександр Ющенко розпочав службу в 13-й бригаді оперативного призначення НГУ “Хартія”.

Під час захисту України від російських загарбників загинув головний сержант бригади “Хартія” Олександр “Капа” Ющенко.

Про це повідомила пресслужба 13-ї Бригади Національної гвардії України “Хартія”.

“Це непоправна втрата для всієї нашої військової родини. Олександр Михайлович зробив вагомий внесок у формування сержантського корпусу, був гідним прикладом та справедливим керівником”, - зазначили в пресслужбі “Хартії”.

Олександр “Капа” Ющенко почав військову кар’єру у 2005 році, вивчившись на танкіста, за рік став командиром відділення.

В 2014 році повернувся до захисту України, в складі спецпідрозділу “Омега” брав участь у бойових діях на Сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

У 2015 році був одним із засновників формування 4-тої бригади оперативного призначення Національного гвардії України “Рубіж”.

“Це перше в історії незалежної України формування, створене згадано натівських стандартів, вона не мала аналогів серед інших військових формувань”, - наголосили в пресслужбі.

Згодом, у 2018 році Ющенко став командиром відділення у 25-й окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ.

В 2020 році “Капа” закінчив курс кінологів у Житомирській академії поліції, в 2022 році був мобілізований на особливий період до ССО ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади НГУ.

З квітня 2023 року Олександр Ющенко розпочав службу в 13-й бригаді оперативного призначення НГУ “Хартія”, де одразу був призначений на посаду головного сержанта бригади.