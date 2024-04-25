Прикордонники затримали шістьох "плавців", які зібралися покоряти Тису

Деякі нелегали заплатили "помічникам" за таку "послугу" від 6 до 10 тисяч доларів.

На Закарпатті прикордонники затримали групу із шести чоловіків-нелегалів, які збиралися вночі підкорювати річку Тиса, щоб потрапити до Румунії. "Плавців" затримали за сто метрів від кордону.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Обравши нічний час доби порушники вирушили в напрямку Тиси, аби потай від охоронців кордону переплисти річку і потрапити в Румунію. Однак не врахували, що Державна прикордонна служба України має підготований та мотивований персонал, який забезпечує надійний захист кордону як вдень, так і вночі", – зазначили у ДПСУ.

Також додали, що горе-плавців затримали та доставили у прикордонний підрозділ. Чоловіки розповіли, що заздалегідь готувалися незаконно перетинати кордон. Для цього кожен з них підшукав "помічників", які пообіцяли їм організувати безперешкодний та безпечний перетин державної межі.

Дехто із затриманих навіть встиг заплатити переправникам за їхні послуги: двоє чоловіків віддали по 10 тисяч доларів США, ще двоє – 6 та 7 тисяч доларів США. Інші двоє домовилися заплатити 7 тисяч доларів США та 5 тисяч євро лише у випадку успішного перетинання кордону.

Стосовно усіх затриманих порушників прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків, наразі встановлюється.

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці. Організатори запросили 4 тис. євро, половину з яких отримали авансом, за рекомендації щодо використання матрацу та того, куди покласти телефон і змінний одяг. Чоловік встиг заплатити організаторам втечі 2 тис. євро.