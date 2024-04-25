У Дніпропетровській області на хабарі викрили голову районного суду, який за 2500 доларів повинен був винести "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна. Також "на гарячому" попався посередник.
Про це повідомили у Національній поліції.
"Задокументували корупційну діяльність фігурантів поліцейські оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно з детективами НАБУ та прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – зазначили правоохоронці.
Голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв винести "правильне" рішення – зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.
Оновлення. Як повідомив Центр протидії корупції, йдеться про голову Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергія Бурхана. Бурхан очолював цей суд з 2007 року. Рік тому новим головою суду стала суддя Тетяна Петрюк.
Втім, вже за три дні обрали нового голову, яким знову став Бурхан.
"Схоже, таким чином обходили заборону очолювати суд три строки поспіль", – повідомили у ЦПК.
- У березні цього року суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у серпні 2018 року викрило на хабарі в 5 тисяч євро, засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
- У грудні минулого року двох підозрюваних суддів Київського апеляційного суду відсторонили у справі про можливе отримання хабарів. Загалом чотирьох суддів цього суду підозрюють у отриманні хабарів за скасування арешту майна в справі колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Усі четверо підозрюваних суддів відсторонені від здійснення правосуддя.
- Також у грудні минулого року голову одного з райсудів Вінниччини засуджено до семи років позбавлення волі за хабарництво. Суддя вимагав хабар у розмірі 120 тисяч грн за визнання права власності на землю площею 3 га.