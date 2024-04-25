За $2 500 суддя повинен був винести "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна.

У Дніпропетровській області на хабарі викрили голову районного суду, який за 2500 доларів повинен був винести "правильне" рішення щодо зняття арешту з майна. Також "на гарячому" попався посередник.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Задокументували корупційну діяльність фігурантів поліцейські оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно з детективами НАБУ та прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – зазначили правоохоронці.

Голова суду через посередника вимагав 2 500 доларів неправомірної вигоди. Натомість обіцяв винести "правильне" рішення – зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Фото: Національна поліція Посвідчення судді-хабарника із Дніпропетровщини

Фото: Нацполіція Хабар, який вимагав суддя

За результатами обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів вилучено гроші, які були отримані як неправомірна вигода. Вирішується питання про повідомлення підозри голові одного з районних судів та його посереднику.

Оновлення. Як повідомив Центр протидії корупції, йдеться про голову Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергія Бурхана. Бурхан очолював цей суд з 2007 року. Рік тому новим головою суду стала суддя Тетяна Петрюк.

Втім, вже за три дні обрали нового голову, яким знову став Бурхан.

"Схоже, таким чином обходили заборону очолювати суд три строки поспіль", – повідомили у ЦПК.