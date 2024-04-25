У Нікополі через ворожий обстріл двоє поранених

Через ворожий артилерійський обстріл у НІкополі Дніпропетровської області поранені двоє осіб. Одна із постраждалих у важкому стані.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Двоє постраждалих у Нікополі. 74-річна жінка – важка. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні – обоє", – написав Лисак.
Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок й авто.
- Сьогодні вдень біля Кривого Рогу збили російську ракету оборонці з ПвК "Схід".
- Вчора, 24 квітня, російська армія тричі обстріляла Дніпропетровську область з артилерії та атакувала шістьма дронами-камікадзе.