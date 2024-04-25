У Нікополі через ворожий обстріл двоє поранених

Через ворожий артилерійський обстріл у НІкополі Дніпропетровської області поранені двоє осіб. Одна із постраждалих у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двоє постраждалих у Нікополі. 74-річна жінка – важка. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні – обоє", – написав Лисак.

Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок й авто.