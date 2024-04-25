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У Нікополі через ворожий обстріл двоє поранених

Росіяни атакували місто із артилерії.

У Нікополі через ворожий обстріл двоє поранених
Нікопольський район. Фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Через ворожий артилерійський обстріл у НІкополі Дніпропетровської області  поранені двоє осіб. Одна із постраждалих у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двоє постраждалих у Нікополі. 74-річна жінка – важка. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні – обоє", – написав Лисак. 

Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок й авто.

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