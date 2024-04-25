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Рада прийняла за основу законопроєкт про створення Держреєстру постраждалих від агресії Росії

“За” проголосували 295 нардепів.

Рада прийняла за основу законопроєкт про створення Держреєстру постраждалих від агресії Росії
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Сьогодні 25 квітня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 10256, що передбачає створення Державного реєстру осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

Законопроєкт передбачає створення Державного реєстру осіб, що постраждали від збройної агресії РФ проти України, для компенсації шкоди, завданої їхньому життю та здоров’ю.

Шкода може виникнути внаслідок різних обставин, таких як смерть або зникнення безвісти, поранення, насильство, катування, торгівля людьми та інші.

Реєстр буде включати витрати держави на компенсацію збитків та надання соціальної підтримки.

Ця інформація може бути використана для подання заяв до судів та міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією РФ.

Минулого року в Україні створили держреєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Законом також передбачили порядок компенсації від держави.

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