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​ДБР: у Миколаєві через необережне перевантаження боєприпасів загинули двоє військових та постраждали п’ятеро рятувальників

Ще двоє військових дістали травми.

​ДБР: у Миколаєві через необережне перевантаження боєприпасів загинули двоє військових та постраждали п’ятеро рятувальників
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань розслідують обставини вибухів у Миколаєві через які загинули двоє військових та травмувалось п’ятеро рятувальників.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Учора, 24 квітня, в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох було поранено.

Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ятеро рятувальників, які приїхали на виклик.

ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 КК України).

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що під час гасіння пожежі постраждали рятувальники ДСНС.

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