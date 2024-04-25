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На Херсонщині від російських обстрілів за добу 3 людини отримали поранення

Ворог обстріляв 10 населених пунктів.

На Херсонщині від російських обстрілів за добу 3 людини отримали поранення
Фото: Wikimapia

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газогін.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 104 боєзіткнення, ворог більше 90 разів намагався атакувати позиції ЗСУ на Донбасі. Росіяни завдали 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили 105 обстрілів із РСЗВ.

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