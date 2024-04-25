Байден дозволив передати Україні далекобійні ATACMS ще в лютому, інформацію тримали в секреті заради безпеки

У Держдепі розповіли деталі про рішення.

Джо Байден під час виступу у Північній Кароліні, 26 березня 2024

США надали далекобійні ракети ATACMS Україні за прямим указом президента Джо Байдена. Про це речник Державного департаменту Ведан Патель сказав на брифінгу, пише BBC.

Байден дозволив поставити Україні ракети дальністю до 300 кілометрів ще в лютому. Інформацію тримали в секреті з міркувань безпеки.

За словами Пателя, США "не оголошували про це спочатку, щоб забезпечити оперативну безпеку України на їхнє прохання".

Незрозуміло, скільки зброї вже надіслано, але радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Вашингтон планує надіслати більше.

"Вони змінять ситуацію. Але, як я вже говорив раніше тут... срібної кулі немає", – сказав він.

Ракети більшої дальності Україна вперше використала минулого тижня, щоб завдати удару по російському аеродрому в окупованому Криму, цитувало агентство Reuters неназваного американського чиновника.