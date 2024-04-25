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Радбез ООН провалив голосування щодо заборони зброї в космосі: РФ застосувала вето

США звинуватили Росію у приховуванні своїх намірів, а Китай - у підтримці "молодшого партнера". 

Радбез ООН провалив голосування щодо заборони зброї в космосі: РФ застосувала вето
Рада безпеки ООН
Фото: EPA

Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо заборони розміщення зброї у космічному просторі. 13 країн-членів проголосували "за", Китай утримався, але Росія висловилася "проти", активувавши право вето.

Як повідомляє Укрінформ, документ містив заклик до "мирного використання космосу, особливо державами з великим космічним потенціалом, та запобігання гонитві озброєнь". 

Після голосування постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Росію у тому, що вона "щось приховує". "Якщо ви дотримуєтесь правил, то чому не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує?" - запитала дипломатка. 

Критика пролунала й на адресу Китаю, який "радше захищатиме Росію як свого молодшого партнера, ніж підтримає глобальний режим нерозповсюдження зброї". 

Представник України в ООН Сергій Кислиця пов'язав провал резолюції з тим, що Росії, попри її щоденні злочини, досі дозволяють окупувати місце постійного члена Радбезу, яке належало СРСР.

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