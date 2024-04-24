Президент наголосив, що не можна дати Путіну розколоти світ, не дати йому зірвати Саміт миру.

Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки, зокрема, української. Україна здобуває підтримку, якої потребує, щоб і надалі захищати життя від російських ударів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від “атакамсів” і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для “хаймарсів” до необхідної ППО й техніки”, - зазначив президент.

Він наголосив, що співпраця України та США роблить сильнішими обидва наші народи і всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства й хаосу.

“Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, усі його удари по нашій енергетиці та інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – усе це повинне мобілізувати нас, кожного у світі, хто справді цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб усі наші домовленості з Президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із дипломатами, які працюють в Україні, щодо наших кроків заради Саміту миру, заради наближення реального миру.

“Ми зараз маємо реальний шанс об’єднати світову більшість і примусити Росію визнавати міжнародне право – примусити Росію до миру. Світ має цю силу”, - зауважив Зеленський, і додав, що не можна дати Путіну розколоти світ, не дати йому зірвати Саміт миру.

До роботи заради справжнього миру слід залучити якнайбільше держав. Найближчим часом запрошення на Саміт миру у Швейцарії будуть надіслані лідерам світу.