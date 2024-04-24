Імпорт зерна з Росії та Білорусі до Литви майже зупинився

Посилення контролю за ввезенням до Литви зерна з Росії та Білорусі майже зупинило імпорт зерна. Водночас збільшився його транзит на інші ринки Європейського союзу.

Про це повідомляє LRT.

"Після 18 березня ми спостерігаємо скорочення імпорту з Росії та Білорусі до Литви на 95%, але ми спостерігаємо (збільшення, - ред.) ввезення до Литви для імпорту в інші країни ЄС”, – сказала директорка Державної продовольчо-ветеринарної служби (ДПВС) Аудроне Мікалаускене.

ДПВС від 18 березня перевіряє кожен вагон чи транспортний засіб із зерном, що ввозиться з країн підвищеного ризику - Білорусі, Росії та окупованих нею регіонів. Служба перевіряє походження зерна і, як і раніше, перевіряє, чи немає в партіях зерна, призначених для ринку ЄС, заборонених домішок.

З 1 січня до 18 березня через Литву було перевезено 184 партії зерна на ринки Німеччини, Данії, Франції, Бельгії, Чехії та інших країн ЄС, а з 18 березня по 16 квітня – 317 партій.

Таким чином, кількість перевезень до інших країн ЄС із Росії та Білорусі через Литву збільшилася майже вдвічі.