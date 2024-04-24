Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ГоловнаСвіт

Франція закликає запровадити нові санкції ЄС для боротьби з російською дезінформацією

Пропозицію підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща.

Франція закликає запровадити нові санкції ЄС для боротьби з російською дезінформацією

Франція просить Європейський Союз запровадити новий режим санкцій проти Росії через дезінформацію та операції з втручання у вибори у всьому світі, пише Bloomberg.

Пропозиція, яку підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща, дозволить ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дій, що спрямовані на дестабілізацію у всьому світі і які спонсорує Кремль. 

У чернетці документа, яку має видання, йдеться, що “дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють пов’язані з Росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Напередодні виборів до Європейського парламенту у червні блок зробив своїм пріоритетом боротьбу зі все більшою хвилею російської дезінформації, яка намагається розділити союзників у таких питаннях, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами Глобального Півдня. 

У спільних висновках за результатами саміту лідерів ЄС минулого тижня блок заявив, що буде “уважно стежити за будь-якими ризиками, пов’язаними з дезінформацією, зокрема за допомогою штучного інтелекту, а також маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням у виборчі процеси”.

Країни “Групи семи” також готують спільні заходи, щоб боротися з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням, приділяючи особливу увагу виборам, які відбудуться цього року.

  • Раніше міністр у справах Європи французького уряду Жан-Ноель Барро заявив, що країну "заполонила" російська дезінформація. Барро переконаний, що пропаганда має на меті скомпрометувати прийдешні вибори до Європарламенту та втрутитися у їхні результати. 
  • У лютому стало відомо, що США оголосили про започаткування глобальної коаліції демократій для боротьби з дезінформацією іноземних урядів. Інформація від урядів Китаю, Росії та Ірану повинна бути маркована, щоб люди розуміли, хто саме за нею стоїть.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies