Франція закликає запровадити нові санкції ЄС для боротьби з російською дезінформацією

Франція просить Європейський Союз запровадити новий режим санкцій проти Росії через дезінформацію та операції з втручання у вибори у всьому світі, пише Bloomberg.

Пропозиція, яку підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща, дозволить ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дій, що спрямовані на дестабілізацію у всьому світі і які спонсорує Кремль.

У чернетці документа, яку має видання, йдеться, що “дестабілізаційна діяльність, яку здійснюють пов’язані з Росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів”.

Напередодні виборів до Європейського парламенту у червні блок зробив своїм пріоритетом боротьбу зі все більшою хвилею російської дезінформації, яка намагається розділити союзників у таких питаннях, як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами Глобального Півдня.

У спільних висновках за результатами саміту лідерів ЄС минулого тижня блок заявив, що буде “уважно стежити за будь-якими ризиками, пов’язаними з дезінформацією, зокрема за допомогою штучного інтелекту, а також маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням у виборчі процеси”.

Країни “Групи семи” також готують спільні заходи, щоб боротися з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням, приділяючи особливу увагу виборам, які відбудуться цього року.