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Грузія продовжила термін безвізового перебування для українців

Раніше цей термін був обмежений одним роком, однак у лютому минулого року був продовжений до двох років.

Грузія продовжила термін безвізового перебування для українців
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Грузинська влада збільшила термін безвізового перебування в країні українців до трьох років, повідомляє Укрінформ. 

Відповідні зміни були внесені у постанову “Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати в Грузію без візи”.

Згідно із поправкою, громадянам України дозволений в’їзд в Грузію без візи та перебування в країні протягом повних трьох років.

Раніше цей термін був обмежений одним роком, однак у лютому минулого року був продовжений до двох років.

За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебувало близько 27 тис. громадян України.

Тим часом Норвегія планує збільшити тимчасовий захист для українців до 5 років. Пропозицію уряду пояснюють "непередбачуваністю" ситуації в Україні.

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