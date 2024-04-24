Головне за ніч та ранок середи, 24 квітня: обстріли Харкова та Одеси, понад 100 боєзіткнень, знакове голосування в Сенаті США

101 бойове зіткнення, 45 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи на Смоленському НПЗ.

Сенат США ухвалив безпековий законопроєкт, що передбачає надання Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів, який раніше був проголосований у Палаті представників. Отримавши підтримку обох палат американського парламенту, документ негайно спрямовується на підпис президенту.

Як повідомляє The Hill, 79 сенаторів висловилися "за", 18 проголосували "проти".

Законопроєкт передбачає виділення 23 млрд доларів на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні, та 11,3 мільярда доларів на поточні військові операції США в регіоні. Також Конгрес погодив 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

У тексті документа окремо зазначено, що Сполучені Штати мають передати Києву далекобійні ракетні системи ATACMS, якщо це не загрожує безпековій ситуації в самих США.

Президент США Джо Байден підпише ухвалений Сенатом закон про безпекове фінансування, що передбачає понад 60 мільярдів доларів для України та мільярдні суми для Ізраїлю та Тайваню, "щойно він потрапить на робочий стіл, щоб розпочати постачання зброї вже цього тижня".

У заяві на сайті Білого дому Байден також анонсував, що після цього звернеться до американської нації.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 101 бойове зіткнення.

Ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 880 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали близько 461940 особового складу. Також українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 11 808 артилерійських систем та 348 літаків ворога.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги у місті лунали вибухи.

Як повідомив мер Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram, окупанти завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. Вранці голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару поранені шестеро людей.

"Влучання 2 КАБів у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років", – сказав він.

Російська армія вдарила по Одесі близько 7 ранку середи. Щонайменше одна людина поранена – 43-річна жінка.

Потерпіла – в середньому стані, її ушпиталили. Такі дані озвучив голова ОВА Олег Кіпер.

"Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі", – сказав він.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки в місті пошкоджено повітряні лінії. "Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста", – сказали енергетики.

Унаслідок удару затримують деякі поїзди.

У Росії знову заявили про атаку безпілотників. У Смоленській області вибухи лунали на нафтопереробному об'єкті.

Там спалахнула пожежа, повідомляє російський канал ASTRA. Міноборони Росії традиційно звітує про "відбиту" атаку.

Співрозмовники редакції в Силах оборони повідомили, що за сьогоднішньою атакою на нафтопереробний об'єкт у Смоленській області стоїть СБУ.

Унаслідок удару безпілотників знищено 26 000 кубометрів російського палива. Уражений об'єкт належить "Роснєфті".

Пошкоджено дві бази зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове. На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", – зазначило джерело.

Згідно з повідомленнями росіян, безпілотники літали також над Курською, Бєлгородською і Воронезькою областями.

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