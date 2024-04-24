ЗСУ ліквідували 880 окупантів за добу, – Генштаб

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 11 808 артилерійських систем та 348 літаків ворога.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,
- танків ‒ 7242 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,
- артилерійських систем – 11808 (+43) од,
- РСЗВ – 1048 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 771 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об’єктах противника.