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ЗСУ ліквідували 880 окупантів за добу, – Генштаб

Російська армія втратила 43 артисистеми та 2 засоби ППО.

ЗСУ ліквідували 880 окупантів за добу, – Генштаб
Втрати російських військ
Фото: Скріншот з відео

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 11 808 артилерійських систем та 348 літаків ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,
  • танків ‒ 7242 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,
  • артилерійських систем –  11808 (+43) од,
  • РСЗВ – 1048 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 771 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).

Втрати ворога
Фото: Генштаб
Втрати ворога

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об’єктах противника. 
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