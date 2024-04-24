ЗСУ ліквідували 880 окупантів за добу, – Генштаб

Російська армія втратила 43 артисистеми та 2 засоби ППО.

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Фото: Скріншот з відео

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 11 808 артилерійських систем та 348 літаків ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,

танків ‒ 7242 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,

артилерійських систем – 11808 (+43) од,

РСЗВ – 1048 (+2) од,

засоби ППО ‒ 771 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),

крилаті ракети ‒ 2117 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1944 (+8).

Фото: Генштаб Втрати ворога

Дані уточнюються.