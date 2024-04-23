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Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири мешканця Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири мешканця Сумщини
Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири мешканця Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 23 квітня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 242 вибухи. 

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, РСЗВ, артилерії та дронами. Внаслідок обстрілу з мінометів отримала поранення одна цивільна особа.

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Також з мінометів та РСЗВ окупанти вдарили і по Білопільській громаді, де було травмовано місцевого жителя. 

Дві людини отримали ушкодження внаслідок ударів по Шалигинській громаді, яку атакували з РСЗВ та дроном.

Есманьську громаду російська армія обстріляла з мінометів та артилерії.

Глухівську та Хотінську громади російські військові обстріляли з мінометів, а Новослобідську - з артилерії. 

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з мінометів, РСЗВ та дронами, а по Краснопільській - дронами та артилерією.

Також з РСЗВ, артилерії та дронами окупаційна армія атакувала Юнаківську громаду, а Миколаївську - з артилерії, мінометів та дроном.

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