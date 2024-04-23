Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири мешканця Сумщини

Сьогодні, 23 квітня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 242 вибухи.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, РСЗВ, артилерії та дронами. Внаслідок обстрілу з мінометів отримала поранення одна цивільна особа.

Також з мінометів та РСЗВ окупанти вдарили і по Білопільській громаді, де було травмовано місцевого жителя.

Дві людини отримали ушкодження внаслідок ударів по Шалигинській громаді, яку атакували з РСЗВ та дроном.

Есманьську громаду російська армія обстріляла з мінометів та артилерії.

Глухівську та Хотінську громади російські військові обстріляли з мінометів, а Новослобідську - з артилерії.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з мінометів, РСЗВ та дронами, а по Краснопільській - дронами та артилерією.

Також з РСЗВ, артилерії та дронами окупаційна армія атакувала Юнаківську громаду, а Миколаївську - з артилерії, мінометів та дроном.