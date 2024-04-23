Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала Нікопольщину, постраждали двоє людей

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Російська армія атакувала Нікопольщину, постраждали двоє людей
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Російська армія 5 разів обстріляла Нікопольщину з артилерії і понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог п'ять разів атакував район з артилерії, запустив 15 дронів-камікадзе і тричі скидав снаряди з БпЛА. 

Фото: Сергій Лисак

Під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська сільські громади. 

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів остраждали двоє людей.  

"Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", — ідеться у повідомленні.

  • Сьогодні пообіді російська армія атакувала Дніпровський район, через ракетну атаку постраждали восьмеро людей. З пораненнями до лікарів звернулася 23-річна дівчина, також постраждали ще троє чоловіків – 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє – в лікарні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies