Російська армія атакувала Нікопольщину, постраждали двоє людей

Російська армія 5 разів обстріляла Нікопольщину з артилерії і понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог п'ять разів атакував район з артилерії, запустив 15 дронів-камікадзе і тричі скидав снаряди з БпЛА.
Під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська сільські громади.
Внаслідок обстрілів остраждали двоє людей.
"Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", — ідеться у повідомленні.
- Сьогодні пообіді російська армія атакувала Дніпровський район, через ракетну атаку постраждали восьмеро людей. З пораненнями до лікарів звернулася 23-річна дівчина, також постраждали ще троє чоловіків – 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє – в лікарні.