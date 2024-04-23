Російська армія атакувала Нікопольщину, постраждали двоє людей

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

LB.ua в Google News

Російська армія 5 разів обстріляла Нікопольщину з артилерії і понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог п'ять разів атакував район з артилерії, запустив 15 дронів-камікадзе і тричі скидав снаряди з БпЛА.

Фото: Сергій Лисак

Під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська сільські громади.

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів остраждали двоє людей.

"Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", — ідеться у повідомленні.