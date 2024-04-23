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Ворог намагається захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися до Часового Яру, — ОСУВ "Хортиця"

Обстановка загострилася, водночас, Сили оборони контролюють ситуацію.

Ворог намагається захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися до Часового Яру, — ОСУВ "Хортиця"
Фото: Генштаб

Обстановка на східному фронті, зокрема біля Часового Яру останніми днями загострилась. Ворог намагається прорватися до Часового Яру, захопивши селище Іванівське та околиці Богданівки. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

Впродовж доби Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку 16 ворожих атак в районі населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

"Окупанти за всяку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, прорватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку", — розповів речник.

Речник ОСУВ "Хортиця" вказав на загострення обстановки на Східному напрямку.

"У зоні відповідальності нашого ОСУВ "Хортиця" найгарячішими напрямками є наразі Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Ситуація в районі проведення бойових дій складна, але контрольована Силами оборони. Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію", — підкреслює Волошин.

За словами речника, Сили оборони успішно придушуютьвсі спроби штурмів ворога завдяки знищенню великої кількості російської техніки. Він підкреслює, що озброєння та військова техніка, яка має надійти найближчим часом від міжнародних партнерів, вплине на ситуацію по всій лінії бойового зіткнення.

"Це дасть можливість покращити і змінити ситуацію як на Бахмутському напрямку, так і на Авдіївському і Новопавлівському. Також це внесе зміни по всій лінії бойового зіткнення, адже допоможе досягнути технічної переваги над противником, зокрема й у високотехнологічних видах зброї. Це, насамперед, створення умов для перехоплення стратегічної ініціативи", — відзначив Волошин.

  • У штурмах в районі Часово Чру на Донецькому напрямку беруть участь близько 20-25 тисяч російських десантників. Ворог постійно штурмує українські позиції, проте не закріплюється на місці і відходить назад. 
  • Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.
  • Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
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