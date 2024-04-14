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Сирський: в окупантів новий "дедлайн" – захопити Часів Яр до 9 травня

Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас

Сирський: в окупантів новий "дедлайн" – захопити Часів Яр до 9 травня
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Про це Головком заявив у Фейсбуці.

За словами Головкома, ворог зосереджує зусилля для прориву оборони ЗСУ західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, захопленням Часового Яру та створення умов подальшого просування у сторону Краматорська.

"Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії Сил оборони", – повідомив Сирський. 

Водночас загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу армії РФ захопити Часів Яр до 9 травня. 

"З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ", – повідомив Головнокомандувач.

За його словами, головний висновок із його дводенної роботи на фронті – необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу росіян.

"Продовжуємо проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів. Головна задача цих заходів – нарощування боєздатності наших військ, збереження життя наших воїнів, зриву планів ворога, забезпечення підготовки резервів", – підкреслив Сирський.

  • За останній тиждень ворог не припиняє вести штурмові дії на Донецькому напрямку. Половина всіх боєзітнень відбувається на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. 
  • Лише за добу 14 квітня росіяни росіяни здійснили 67 атак на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.
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