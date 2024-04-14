Росіяни скинули авіабомбу на Селидове Донецької області

Росіяни атакували місто Селидове Донецької області ракетами С-300 та плануючо. авіабомбою УМПБ д-30. Зруйнована багатоповерхівка та освітні заклади.

Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

"Приблизно о 01.40 ночі окупанти запустили чотири ракети С-300 по м. Селидово. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлі закладу освіти, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби", – ідеться у повідомленні.

Уранці в неділю російські війська запустили по м.Селидове авіабомбу "УМПБ д-30". Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних житлових будинків та господарча споруда.

Фото: Селидівська МВА обстріли Селидового, Донеччина

За інформацією глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 13 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Нетайловому і 1 у Новоселидівці.

У Мар'їнській громаді поранено людину в Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Максимільянівка. В Очеретиному 2 людини поранені, у Нетайловому — 2 людини загинули.

Фото: Вадим Філашкін обстріли Донецької області

У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні Ямполівка, Терни, Іванівка і Зарічне. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.