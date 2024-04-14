У блоці шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. Донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони.

Благодійний випуск “Зброя перемоги. Made in UA” вже чекає на вас у відділеннях та філателістичних крамницях, а також онлайн, повідомляє Укрпошта. ⠀

“Замовляєте новинку – і донатні 30 грн йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони України”, – йдеться у повідомленні.⠀

Зазначається, що на поштовому блоці – шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва:⠀

розвідувальний безпілотний комплекс Shark;

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий»;

один з найбільших FPV-дронів «Ескадрон»;

самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана»;

бронеавтомобіль «Козак»;

морський дрон MAGURA V5.

Випуск здійснено за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.⠀

Тираж поштового блока – 120 000 екземплярів. У наявності є й листівки. Дизайнери – Сергій та Олександр Харуки.⠀

“Зброя перемоги. Made in UA” – третій випуск серії. У 2022 р. було презентовано “Зброя Перемоги”, а у 2023 р. – “Зброя Перемоги. Світ з Україною”.

У березні Укрпошта ввела в обіг поштову марку “Міста Героїв. Охтирка”. Тираж марки — 1 080 000 примірників.