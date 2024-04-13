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Клименко зустрівся у Львові із міністрами внутрішніх справ Балтії

Політики відвідали урочистий випуск курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України.

Клименко зустрівся у Львові із міністрами внутрішніх справ Балтії
Випуск курсантів ДСНС України
Фото: МВС

Мніністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Львові зустрівся із колегами з Литви, Латвії та Естонії. Іноземні делегації на чолі з главами МВС – Агне Білотайте, Ріхардсом Козловкісом, Лаурі Ляенеметс відвідали урочистий випуск курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України, який відбувся на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Як йдеться у повідомленні МВС, 426 випускників поповнили лави рятувальників України. Серед них – 125 випускників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

У МВС додали, що найближчими днями випускики долучаться до підрозділів ДСНС у різних куточках країни. Після церемонії міністр внутрішніх справ України показав міжнародним партнерам навчальні аудиторії, де майбутні рятувальники опановують нові знання. 

Зокрема, Ігор Клименко ознайомив міжнародною делегацією з тренінговим центром рятувальних робіт, де курсанти відпрацьовують процес деблокування потерпілих при дорожньо-транспортній пригоді та рятування різними способами при екстрених ситуаціях.

Ігор Клименко і глави МВС країн Балтії
Фото: МВС
Ігор Клименко і глави МВС країн Балтії

Також глави МВС оглянули лабораторію протимінної діяльності, де курсанти працюють з різними видами тренажерів для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Саме розмінування нашої країни дозволить нам підняти економіку, в тому числі сільськогосподарський сектор. На сьогоднішній день близько 156 тисяч квадратних кілометрів нашої території – заміновано. Утім, ми постійно працюємо над удосконаленням роботи піротехніків та навчанням нових груп саперів", – заявив Ігор Клименко.

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