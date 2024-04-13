Заступник міністра оборони: оцифрували дані щодо чоловіків призовного віку, придатних до мобілізації

Міноборони перезапустило систему "Оберіг", і вже зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогоднішній день оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.

Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участі Президента України.

"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини", – наголосив Гаврилюк

Він нагадав, що система "Оберіг" інтегрована з державною податковою службою, міністерством юстиції, державною прикордонною службою, міністерством освіти, державною міграційною службою та судовою адміністрацією.

11 квітня Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію та порядок проходження військової служби. Зокрема, документом зобов’язують військовозобов’язаних оновити протягом 60 днів після набуття чинності закону свої дані в ЦНАП, ТЦК СП або через електронний кабінет. Важливо, що до другого читання депутати уточнили: мати електронний кабінет — це право, а не обов’язок. Кабінет пропонують зробити на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг». Про всі важливі норми закону, який депутати маринували понад п'ять місяців, у матеріалі LB.ua.