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Кремль намагається підкупити своїх військових і придушити невдоволеність вдів, — розвідка Британії

Такі дії з боку Путіна можуть спричинити наслідки для економіки РФ.

Кремль намагається підкупити своїх військових і придушити невдоволеність вдів, — розвідка Британії
Фото: EPA/UPG

Путін видав два укази, які повинні створити ефект заохочення російських новобранців вступати до армії, а також заспокоїти вдів військових за допомогою фінансових виплат. Проте, такі "заохочення" можуть вплинути на економіку Кремля.

Про це повідомляє Міноборони Британії у  мережі X.

Як пише британська розвідка, 6 квітня Путін ухвалив два закони про підтримку військовослужбовців ЗС РФ, які воюють в Україні та їхніх сімей. 

Перший закон звільняв російських військовослужбовців, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитними канікулами. Це випливає із закону від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих та інших учасників російського вторгнення в Україну від нарахування пені за прострочення платежів за житло, комунальні послуги, кредити та заборгованість по кредитних картках.﻿﻿Другий закон вніс зміни до Трудового кодексу РФ і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом року з дня смерті чоловіка.﻿﻿"Кремль, ймовірно, ввів ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців приєднатися до боротьби в обмін на державні виплати та обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців", — ідеться у звіті розвідки.

Однак, як зазначає Міноборони, будь-які платіжні канікули можуть викликати довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив.

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