Міністр внутрішніх справ Естонії пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією.
Про це повідомляє ERR.
"Враховуючи наявний контекст, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує тероризм у своїй діяльності. Як наслідок, міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - сказав міністр.
Лаурі Ляенеметс наголосив, що слід розуміти - сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, “який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі”.
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