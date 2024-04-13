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Міністр внутрішніх справ Естонії пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією

Таким чином можна буде заборонити діяльність Московського патріархату в Естонії.

Міністр внутрішніх справ Естонії пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Лаурі Ляенеметс
Фото: Priit Mürk/ERR

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією.

Про це повідомляє ERR.

"Враховуючи наявний контекст, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує тероризм у своїй діяльності. Як наслідок, міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - сказав міністр.

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Лаурі Ляенеметс наголосив, що слід розуміти - сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, “який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі”.

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