ВАКС конфіскував у колишнього кримського митрополита Лазаря квартиру та чотири авто

Він із 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до митрополита Сімферопольського і Кримського Ростислава Швеця (Лазаря) про стягнення майна в дохід держави.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"Рішенням від 9 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції до Швеця Ростислава Пилиповича про застосування санкції передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції». ВАКС застосував до Швеця Ростислава Пилиповича санкцію передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції» та стягнув у дохід держави активи, які належать Швецю Р.П., а саме: квартиру у м. Сімферополі та чотири транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.