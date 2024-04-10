ВАКС конфіскував у колишнього кримського митрополита Лазаря квартиру та чотири авто

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до митрополита Сімферопольського і Кримського Ростислава Швеця (Лазаря) про стягнення майна в дохід держави.
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.
"Рішенням від 9 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції до Швеця Ростислава Пилиповича про застосування санкції передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції». ВАКС застосував до Швеця Ростислава Пилиповича санкцію передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції» та стягнув у дохід держави активи, які належать Швецю Р.П., а саме: квартиру у м. Сімферополі та чотири транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
- Ростислав Швець - священнослужитель, архієрей Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року. Починаючи з 2014 року, вчиняв активні дії спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій.
- У 2023 році Швець увійшов у список представників УПЦ, громадянство яких призупинено указом президента.
- У грудні 2022 року РНБО застосувала санкції проти низки священнослужителів УПЦ МП, у тому числі - стосовно Швеця.