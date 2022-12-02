РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського, – джерела

До санкційного списку потрапили ще близько пʼяти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб.

Рада національної безпеки і оборони застосувала персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) та колишнього народного депутата Вадима Новінського. Також санкції застосовані проти щонайменше пʼяти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб, повідомили джерела LB.ua.

Новінський влітку склав повноваження депутата, пояснивши це війною і окупацією Маріуполя, від округу якого пройшов до парламенту в 2019 році. Висвячений митрополитом УПЦ (МП) Онуфрієм на диякона.

У Києво-Печерській Лаврі, намісником якої є митрополит Павло, під час безпекових заходів СБУ неодноразово виявляла антиукраїнські матеріали, а її деякі священослужителі вихваляли "русскій мір". Наприклад, отець Захарія, який вчора отримав підозру за випровдовування війни Росії проти України.

СБУ проводила обшуки в лаврі 22 листопада. Знайшли 32-річного українця, який може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван". Затриманий також є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP громадянина Російської Федерації О. Орлова. Орлов володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі його майно заарештоване в межах кримінального провадження.

А тижнем раніше СБУ відкрила провадження щодо прославляння "русского міра" під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" 12 листопада.

Київо-Печерська лавра – не єдина установа, що належить УПЦ (МП), на обʼєктах якої знайшли антиукраїнські матеріали. СБУ проводила безпекові заходи в монастирях і храмах УПЦ (МП) в різних регіонах, зокрема Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях, на Буковині.

Після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян, РНБО учора ініціювала заборону повʼязаних із РФ релігійних організацій. Також було доручено "забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”.

В указі президента про надання чинності рішенню РНБО згадується про застосування персональних санкцій, але додаток, де вони перераховані, у відкритому досту не опубліковано.