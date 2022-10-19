Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова. Про це йдеться у указі митрополита Онуфрія від 17 жовтня, який в фейсбуці опублікував священник УПЦ Андрій Пінчук.

“Визначенням Нашим від 17 жовтня 2022 року, Ви призначаєтеся тимчасово керуючим Роменською Єпархією Української православної церкви”, - йдеться в документі.

Фото: facebook/Андрій Пінчук

Зазначимо, що Роменська єпархія об'єднує приходи і монастирі на території Буринського, Липоводолинського, Недригайлівського, Роменського районів Сумської області. З 2013 року нею керував Роменський і Буринський Іосиф (Масленников). Однак з початком повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів та, за інформацією з відкритих джерел, перебуває на території Російської Федерації.

Так, раніше Андрій Пінчук з посиланням на відео з російських ЗМІ писав про те, що Масленніков брав участь 25 вересня у богослужінні у місті Верхотур’я Свердловської області.

Нагадаємо, раніше Онуфрій замінив митрополита-втікача з Ізюма Єлисея (митрополит Ізюмський та Куп'янський), призначивши керувати тамтешньою єпархією єпископа з сусідньої єпархії.