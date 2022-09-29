Митрополит Онуфрій замінив митрополита-втікача з Ізюма на єпископа з сусідньої єпархії

Очільник Московського патріархату митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Ізюмської єпархії митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія замість ізюмського єпископа Єлисея, котрий благословляв на "добрі справи" головного колаборанта Харківської області Віталія Ганчева та після деокупації міста втік до російського Бєлгорода. Про це йдеться в указі митрополита Київського і всієї Русі від 28 вересня.

Фото: facebook/dmytrohoryevoy

При цьому митрополита Ізюмського та Куп'янського Єлисея офіційно не відсторонили, просто призначили тимчасовим духовним керівником по Ізюму єпископа з сусідньої єпархії.

“В православ‘ї все має глибокий символізм. На рівні символів призначення нового архієрея на кафедру означає смерть старого архієрея. Кафедру навіть називають «вдовствующа». Коротше, поховав Онуфрій Єлісейку”, - написав журналіст та релігієзнавець Дмитро Горевой у Facebook.

Водночас священник УПЦ Андрій Пінчук, який відомий тим, що закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал, у своєму Facebook оприлюднив відео нещодавньої зустрічі ізюмського митрополита-втікача Єлисея з тим самим колаборантом Ганчевим вже на території Бєлгородсьскої області у селищі Прохоровка. Вони, за словами священника, обговорювали питання допомоги тим, хто "змог врятуватися від київського режиму".

При цьому Андрій Пінчук має намір подати колективний позов у церковний суд ПЦУ з тим, щоб позбавити Єлисея сану. Та закликав усіх, хто має свідчення проти ізюмського єпископа, повідомити їх йому.

Нагадаємо, раніше священник УПЦ МП Андрій Пінчук оприлюднив відео, на якому митрополит Єлисей благословляє Віталія Ганчева, головного колаборанта Харківської області, який, за даними ЗМІ, надавав допомогу окупантам у пошуку українців, що брали участь в ООС, місцевих волонтерів і активістів, а також налагодив постачання російським військовим спецтехніки для будівництва блокпостів, на “добрі справи”. В середині вересня, під час активного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, з’явилася інформація про втечу Єлисея до Росії.