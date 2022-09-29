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В окупованому Бердянську значно збільшилася кількість російських військових

Жителів міста просять бути обережними.

В окупованому Бердянську значно збільшилася кількість російських військових
Фото: РБК

У Бердянську Запорізької області значно збільшилася кількість військових Росгвардії.

Про це повідомила у Telegram Бердянська міська рада.

"В місті значно збільшилась кількість вояків Росгвардії, які почали прискіпливо патрулювати житлові квартали. Їх завезли до Бердянська на кількох багатомісних автобусах та розсередили по місту", – йдеться у повідомленні.

 

Міська влада рекомендує чоловікам без крайньої необхідності не виходити на вулицю, уникати спілкування та будь-яких контактів з окупантами. Також попереджають, що колір форми Росгвардіі – чорний камуфляж.

Нагадаємо, з початку мобілізації в Російській Федерації до армії призвали понад 100 000 росіян.

 

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