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До лав російської армії вже мобілізували понад 100 000 осіб, – Громов

У Генштабі вважають, що чисельність мобілізованих буде значно більша, ніж оголошені 300 000. 

До лав російської армії вже мобілізували понад 100 000 осіб, – Громов
Олексій Громов
Фото: Скріншот відео

З початку мобілізації в Російській Федерації до армії призвали понад 100 000 росіян.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 000 із оголошених 300 000 осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 000 – не кінцева. Найімовірніше, що чисельність мобілізованих буде значно більша", – заявив він.

 

Громов розповів, що мобілізація в Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що мобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень, без підготовки.

Нагадаємо, станом на 26 вересня з Росії виїхали 261 000 чоловіків після оголошення часткової мобілізації.

За даними журналістів, насправді Кремль збирається мобілізувати не заявлені 300 000, а понад мільйон росіян.  

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