Перехоплення СБУ: від наступу ЗСУ на Херсонщині та HIMARS у рашистів трясуться ноги

У телефонній розмові, яку перехопила СБУ, окупант розповідає другові, що українські військові нещадно женуть ворога з української землі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Чем они только нас не засыпают: и «Градами», и х*ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших", – говорить у телефонній розмові окупант.

Росіянин жаліється, що від одного лише слова "Хаймарси" у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.

"Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", – каже він.

Крім того, спецслужба повідомляє про нові телефони гарячої лінії: +380665803498, +380931192984, за якими можна уточнити порядок здачі в полон. На них можуть звернутися як самі російські військовослужбовці, так і їхні родичі.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової підтримки України в 1,1 млрд доларів, до якого входять ще 18 установок HIMARS.