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Минулої доби окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Херсонщини

Відкрито 18 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян.

Минулої доби окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Херсонщини
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

На Херсонщині минулої доби російські окупанти обстріляли п’ять населених пунктів, люди залишилися без води і світла.

Про це повідомила поліція Херсонської області у фейсбуці.

Зазначається, що за добу було відкрито 18 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військовослужбовців РФ.

"Загарбники обстріляли Миролюбівку, Петрівку, Білоусове, Новопетрівку та Сухий Ставок, внаслідок чого є поранені, пошкоджено та зруйновано приватні будинки. У деяких населених пунктах відсутнє водопостачання та електроенергія, можливості найближчим часом відновити їх немає через постійні атаки ворога. На місцях обстрілів, де це можливо, працює поліція, всі злочини РФ задокументовано", – повідомили в поліції.

Крім того, в селі Львове Бериславського району встановлено особи шістьох колаборантів з числа місцевих жителів. Вони брали участь в організації псевдореферендуму та входили до складу "виборчої комісії".

В центрі Херсона окупанти захопили приміщення, де до війни розташовувалося підприємство з пошиття одягу. Нині все обладнання цеху використовується для потреб російських військових.  

В поліцію також надійшла інформація про викрадення на території області восьми людей. Чоловіків та жінок забирали з домівок і вулиць у селі Веселе, в Херсоні, Генічеську та Білозерській територіальній громаді. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, а також по позиціях ворожої ППО в Новій Каховці.

 

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