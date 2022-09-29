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Зимова форма надійде до бойових підрозділів до 15 жовтня, – Резніков

"Уже привезені і перебувають на складах 200 000 одиниць повноцінного зимового комплекту".

Зимова форма надійде до бойових підрозділів до 15 жовтня, – Резніков
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Зимова форма для всіх бойових підрозділів Збройних сил України вже перебуває на складах, а термобілизна та флісові куртки вже надходять до військ.

Про це розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми домовилися з прем’єром, що максимально орієнтуємось на нашого виробника. При тому, що ми контрактуємо будь-де, у нас 350 договорів вітчизняних і 123 – іноземних. 23% західних, 77% наші", – сказав він.

За словами міністра, замовляли форму влітку.

"На сьогодні офіційно за всіма стандартами 15 жовтня розпочинається зимовий період. Зрозуміло, що похолоднішати може раніше. Тому я сказав, що якщо ми не встигаємо завезти зимові куртки, то щонайменше головне – термобілизна та флісові куртки. Це вже якось вирішує завдання перехідного періоду", – зазначив Резніков.

"У нас вже привезені і перебувають на складах 200 000 одиниць повноцінного зимового комплекту. Тепер – лише розвезення до бойових підрозділів, вони отримуватимуть насамперед і не замерзнуть. Це не рахуючи спальних мішків, наметів, ТЕНів тощо, звісно", – додав він.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Данія допоможе Україні з військовою формою та зимовим одягом.

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