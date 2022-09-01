Данія допоможе Україні із військовою формою та зимовим одягом

Володимир Зеленський подякував Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни з Росією.

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Сьогодні, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Данії Еппе Кофодом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Володимир Зеленський відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

Президент також висловив подяку за прихисток, який надала Данія вимушено переміщеним українцям.

Також Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо Російської Федерації.

Глава держави подякував Данії за згоду долучитися до відновлення інфраструктури в Миколаївській області, постраждалої внаслідок обстрілів росіян.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Еппе Кофоду орден “За заслуги” І ступеня.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю.