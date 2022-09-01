​Токаєв анонсував позачергові президентські вибори в Казахстані цієї осені

Також у 2023 році відбудуться дострокові вибори до парламенту.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв анонсував позачергові президентські вибори цієї осені.

Про це він заявив, виступаючи в парламенті, передає "Радіо Свобода".

Також у 2023 році відбудуться дострокові вибори до Мажилісу - нижньої палати парламенту Казахстану. Після цього уряд країни піде у відставку і буде сформовано новий.

Токаєв також зазначив, що термін президентських повноважень буде збільшений із п’яти до семи років. Сам він має намір виставити свою кандидатуру на майбутніх виборах.

Відповідно до чинного законодавства, президент Казахстану обирається на п’ять років і може обіймати посаду не більше двох термінів поспіль. Термін повноважень Токаєва спливає у 2024 році. Раніше він заявляв, що планує працювати два терміни.

Нагадаємо, в червні влада Казахстану провела референдум про внесення змін до Конституції, відповідно до яких з Основного закону прибрали всі згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва, зокрема пункт про його право балотуватися на посаду глави держави більше двох разів поспіль.

Токаєв обійняв пост президента після відставки Назарбаєва у березні 2019 року і знову лишився у кріслі президента за підсумками позачергових виборів 9 червня того ж року. За офіційними даними, він отримав понад 70% голосів.

Вибори супроводжувалися масовими антиурядовими протестами. По країні відбулися масові затримання громадян.

Західні спостерігачі не визнали жодних виборів у Казахстані вільними та справедливими. Критики звинувачували уряд Токаєва, як і його попередника Назарбаєва, у придушенні інакодумства та порушенні прав людини.