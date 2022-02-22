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Казахстан не визнаватиме "незалежності" ОРДЛО і не відправлятиме туди миротворців ОДКБ

У МЗС країни повідомили, що виходять з основ міжнродного права. 

Казахстан не визнаватиме "незалежності" ОРДЛО і не відправлятиме туди миротворців ОДКБ
Мухтар Тлеуберді
Фото: вести

Казахстан не буде визнавати “незалежність” ОРДЛО слідом за Росією. Країна також заперечує можливість відправки миротворців Організації договору колективної безпеки на тимчасово окуповані території Донеччини і Луганщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, пише “Интерфакс”.  

“Це неможливо, оскільки статут ОДКБ суворо обмежує застосування воєнних і миротворчих місій. Вони можуть застосовуватися тільки на просторі ОДКБ”, – зазначив він. 

Офіційну позицію Казахстану щодо рішення Росії “визнати незалежність” нелегітимних формувань обіцяють представити сьогодні.

“Маю запевнити, що питання про визнання Казахстаном “Луганської” і “Донецької народних республік” не стоїть”, – додав Тлеуберді, підкресливши, що Казахстан виходить з основ міжнародного права та принципів статуту ООН. 

Нагадаємо, Україна не є частиною ОДКБ, фактично керованій Росією. Крім РФ, туди входять Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан і Казахстан. Востаннє "миротворці" ОДКБ застосовувалися цієї зими під час масових протестів у Казахстані.

19 лютого генеральний секретар Організації договору колективної безпеки Станіслав Зась у інтервʼю Reuters заявив, що ОДКБ могла би ввести своїх "миротворців" на Донбас за згоди Києва та Радбезу ООН. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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