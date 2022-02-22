Президент Польщі закликав негайно запровадити санкції стосовно Росії

Президент Польщі Анджей Дуда вважає за необхідне негайно запровадити санкції стосовно Росії, оскільки Путін підриває європейський порядок.

Про це Дуда заявив уранці 22 лютого.

"У ситуації, коли президент Росії підриває європейський порядок, встановлений на рубежі ХХ і ХХІ століть, потрібні велика єдність і тверда позиція з боку НАТО, ЄС і країн нашого регіону. Лише жорстка позиція та політичний захист України можуть зупинити агресора. Санкції негайно!" – написав президент Польщі на офіційній сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це. Він розпорядився ввести російські війська в окуповані РФ райони Донецької та Луганської областей.

У відповідь Сполучені Штати запровадили санкції проти "ДНР" і "ЛНР". Вони передбачають заборону громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити у Штати будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати прямо або побічно товари із США в ОРДЛО. Ці обмежувальні заходи не входять до пакету обіцяних санкцій на випадок вторгнення.

Агентство Reuters із посиланням на джерело в адміністрації президента США повідомило, що рішення ввести російські війська на Донбас не є причиною для масштабних санкцій. У Білому домі вважають, що це не нове вторгнення, оскільки це територія, яку вони вже зайняли. Водночас Білий дім вважає, що повномасштабне вторгнення в Україну все ще може відбутися в будь-який час.

Раніше президент США Джо Байден заявляв президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення.