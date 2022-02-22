Байден обговорив з Макроном та Шольцом визнання Росією "ЛДНР"

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом після рішення російського очільника Володимира Путіна визнати окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними "республіками".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ.

Зазначено, що розмова тривала близько 30 хвилин. Інші деталі переговорів очільників країн не наводяться.

Раніше у Білому домі повідомили, що США незабаром оголосять про додаткові санкції, пов'язані з визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками". Сполучені Штати також заборонять торгівлю та інвестиції у ці регіони.